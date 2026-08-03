Aleksandar Stankovic si candida a diventare il nuovo faro del centrocampo dell'Inter. Il giovane centrocampista ha impressionato contro il Manchester City, tanto che molti tifosi lo hanno eletto MVP della gara. Personalità, visione e soprattutto tecnica hanno colpito chi conosce poco il giocatore. Chi, invece, lo ha seguito nel tempo non aveva dubbi riguardo le sue qualità.

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"Una nuova luce illumina la strada dell’Inter. L'ottima prestazione nell’amichevole contro il Manchester City ha messo ancora una volta in copertina le abilità di Aleksandar Stankovic, che giorno dopo giorno si sta conquistando la maglia nerazzurra e la permanenza a Milano con l'ambizione di diventare protagonista. Il figlio d’arte al momento rappresenta la novità più bella di questo primissimo scorcio di nuova stagione interista e contro gli inglesi ha confermato di poter essere impiegato anche in cabina di regia al posto di Calhanoglu, oltre al possibile ruolo di interno di centrocampo per dare un’opportunità in più a Chivu", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Ovviamente per lui garantisce il tecnico romeno, che lo conosce fin dai tempi delle giovanili (dove giocava con Pio Esposito) e fin dall’inizio ha spinto per trattenerlo e portarlo in ritiro in Germania. Contro il City il centrocampista ventenne ha sfoderato lucidità nei passaggi, movimenti intelligenti senza palla e ha sfiorato il gol poi sventato da Donnarumma. Una prestazione completa, dove nonostante la caratura degli avversari non si è nascosto. Anzi, ha fatto di tutto per lasciare il segno sulla partita".

"Un fattore in più che ha impressionato lo staff tecnico dell’Inter è la sua grande facilità di calcio, con cui unisce potenza e tempismo come del resto aveva già dimostrato anche in Europa. Ovviamente durante questo ritiro c’è una motivazione personale che sta spingendo il calciatore a dare il massimo, ossia quel chiodo fisso di voler rimanere all’Inter per giocarsi fino in fondo le proprie carte. Stankovic sta provando a ripercorrere le orme del papà e l’Inter è sempre stato il club con cui vuole provare a sfondare nel grande calcio. Un profilo formato in casa che riempie d'orgoglio il club di Viale Liberazione, soprattutto alla luce della linea verde voluta da Oaktree".

(Corriere dello Sport)