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fcinter1908 ultimora Pruzzo: “Roma, il male minore è cedere Koné: in mezzo preferisco gente più pesante”
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Pruzzo: “Roma, il male minore è cedere Koné: in mezzo preferisco gente più pesante”
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato in uscita della Roma
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato in uscita della Roma in vista dell'estate.
“Farei l’impossibile per non cedere Svilar. Il male minore è cedere Koné. Svilar fa troppo la differenza; preferisco in mezzo al campo gente più pesante. N’Dicka forse è stato il migliore dei giocatori presi a parametro zero, però ce ne sono altri di buon livello”.
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