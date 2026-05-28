Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato in uscita della Roma

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo , ex calciatore, ha parlato così del mercato in uscita della Roma in vista dell'estate.

“Farei l’impossibile per non cedere Svilar. Il male minore è cedere Koné. Svilar fa troppo la differenza; preferisco in mezzo al campo gente più pesante. N’Dicka forse è stato il migliore dei giocatori presi a parametro zero, però ce ne sono altri di buon livello”.