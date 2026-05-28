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fcinter1908 ultimora Pruzzo: “Roma, il male minore è cedere Koné: in mezzo preferisco gente più pesante”

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Pruzzo: “Roma, il male minore è cedere Koné: in mezzo preferisco gente più pesante”

Pruzzo: “Roma, il male minore è cedere Koné: in mezzo preferisco gente più pesante” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato in uscita della Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato in uscita della Roma in vista dell'estate.

Pruzzo: “Roma, il male minore è cedere Koné: in mezzo preferisco gente più pesante”- immagine 2
Getty Images

“Farei l’impossibile per non cedere Svilar. Il male minore è cedere Koné. Svilar fa troppo la differenza; preferisco in mezzo al campo gente più pesante. N’Dicka forse è stato il migliore dei giocatori presi a parametro zero, però ce ne sono altri di buon livello”.

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