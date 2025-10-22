Durante la puntata di Elastici di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del cambio di atteggiamento dell'Inter:
Ambrosini: “Crisi Napoli? Fossi l’Inter non sarei felice. Ora la squadra di Chivu vibra forte”
"Io avrei preferito incontrarlo non così il Napoli. Spero sempre che possano essere più coraggiosi, così posso pensare che siano più attenti. Non sarei particolarmente felice. Ero a Torino per Juve-Inter, mi era rimasta in mente gol di Thuram 3-2 non so se vi siete accorti, esultanza quasi nulla. Io l'ho interpretata come una mancanza di entusiasmo, di spinta, segni il gol del 3-2 alla Juve a Torino devi esplodere. Quella squadra non aveva ancora quell'impeto, vinci a Roma, abbraccio collettivo... ma la squadra di inizio stagione non aveva un'anima, non aveva passione. Si vedeva che non avevano sangue.
Come si trova? Non c'è una ricetta uguale per tutti, ma la bravura sta in chi riesce a trovare questa ricetta. Colloqui personali, rimproveri, il lavoro è anche quello. Quelle due immagini, si passa da una squadra che non ha vibrazioni a una che vibra forte. Thuram e Lautaro sono i titolari, però... Se tu sai che la tua riserva la fanno giocare solamente se si è disperati, tu consciamente qualcosa puoi cedere".
