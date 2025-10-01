Ha fatto molto discutere la questione Kevin De Bruyne in casa Napoli. Il centrocampista belga, sostituito nel secondo tempo della gara contro il Milan di domenica sera, è apparso decisamente contrariato alla scelta di Antonio Conte.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora De Bruyne, rabbia dopo il cambio: ecco cos’ha detto davvero a Conte dopo essere uscito
ultimora
De Bruyne, rabbia dopo il cambio: ecco cos’ha detto davvero a Conte dopo essere uscito
C'è chi ha ipotizzato che l'ex City, al momento del cambio, abbia addirittura rivolto un insulto nei confronti del suo allenatore: cos'è successo davvero
C'è chi ha ipotizzato che l'ex City, al momento del cambio, abbia addirittura rivolto un insulto nei confronti del suo allenatore. Fatto che però non è mai successo, come chiarisce la rubrica BordoCAM di DAZN.
"De Bruyne esce certamente non contento, più che altro per il momento e per il risultato. Ma bisogna essere precisi e il belga non si permette mai di insultare l'allenatore. Dice solamente: "Fucking hell, we're fucking loosing man (f.....o, stiamo perdendo, c...o, ndr)", riporta l'emittente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA