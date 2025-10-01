FC Inter 1908
De Bruyne, rabbia dopo il cambio: ecco cos’ha detto davvero a Conte dopo essere uscito

C'è chi ha ipotizzato che l'ex City, al momento del cambio, abbia addirittura rivolto un insulto nei confronti del suo allenatore: cos'è successo davvero
Marco Astori
Marco Astori 

Ha fatto molto discutere la questione Kevin De Bruyne in casa Napoli. Il centrocampista belga, sostituito nel secondo tempo della gara contro il Milan di domenica sera, è apparso decisamente contrariato alla scelta di Antonio Conte.

C'è chi ha ipotizzato che l'ex City, al momento del cambio, abbia addirittura rivolto un insulto nei confronti del suo allenatore. Fatto che però non è mai successo, come chiarisce la rubrica BordoCAM di DAZN.

"De Bruyne esce certamente non contento, più che altro per il momento e per il risultato. Ma bisogna essere precisi e il belga non si permette mai di insultare l'allenatore. Dice solamente: "Fucking hell, we're fucking loosing man (f.....o, stiamo perdendo, c...o, ndr)", riporta l'emittente.

