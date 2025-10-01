C'è chi ha ipotizzato che l'ex City, al momento del cambio, abbia addirittura rivolto un insulto nei confronti del suo allenatore: cos'è successo davvero

Ha fatto molto discutere la questione Kevin De Bruyne in casa Napoli. Il centrocampista belga, sostituito nel secondo tempo della gara contro il Milan di domenica sera, è apparso decisamente contrariato alla scelta di Antonio Conte .

C'è chi ha ipotizzato che l'ex City, al momento del cambio, abbia addirittura rivolto un insulto nei confronti del suo allenatore. Fatto che però non è mai successo, come chiarisce la rubrica BordoCAM di DAZN.