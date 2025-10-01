Al podcast "Cose Scomode", Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così dell'Inter e di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 11:16)

Nel corso del suo intervento per il podcast "Cose Scomode", Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così dell'Inter e di Cristian Chivu: "Il fatto che sia stato un grande calciatore, è un'altra vita. La Primavera anche. Chivu deve fare esperienza e non la deve fare sulla panchina dell'Inter: quando il Milan cambia, cambia grazie ad Allegri.

Il Napoli cambia con Conte. Ma su Chivu adesso se ogni settimana dobbiamo cambiare opinione: lui ha la squadra più forte di quella di Inzaghi, ha quattro attaccanti veri e non due. Chi ci avrei visto? Per me l'alternativa era De Zerbi: ha fatto la Champions, il calcio inglese, ucraino, conosce l'Italia e ha fatto gavetta. Ed entra in sintonia coi giocatori.

L'Inter poteva togliersi lo sfizio quest'anno: Marotta ha deciso di affidare lo spogliatoio ad un allenatore più morbido che scende a compromessi. Se vince lo scudetto, hanno ragione loro, se non lo vince, inutile girarci intorno, Marotta non avrà vinto la sua scommessa".