Massimo Ambrosini, ex calciatore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato così l'ottima stagione sin qui di Piotr Zielinski: "Adesso è un giocatore diverso, più sicuro di sé: l'anno scorso, al di là del problema, mi sembrava più fragile e insicuro.
Ora lo vedo più padrone e più dentro: non puoi dare la colpa ad un allenatore se non fa giocare un giocatore che non mostra di riuscire di stare al livello di chi dovrebbe sostituire.
L'anno scorso non mi ha mai dato queste sensazioni anche prima di farsi male: io uno come lui lo tengo più vicino alla porta che lontano, per me lui come mezzala è molto più efficace anche perché a livello di filtro e protezione della difesa è praticamente nullo".
