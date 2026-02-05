Massimo Ambrosini , ex calciatore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato così l'ottima stagione sin qui di Piotr Zielinski : "Adesso è un giocatore diverso, più sicuro di sé: l'anno scorso, al di là del problema, mi sembrava più fragile e insicuro.

L'anno scorso non mi ha mai dato queste sensazioni anche prima di farsi male: io uno come lui lo tengo più vicino alla porta che lontano, per me lui come mezzala è molto più efficace anche perché a livello di filtro e protezione della difesa è praticamente nullo".