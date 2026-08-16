Ai microfoni di Sky al termine della amichevole vinta contro il Manchester United, il tecnico ha parlato del futuro del portoghese
VIDEO FCIN1908 / Inter, sfottò di giocatori e tifosi al Milan: "Se giocava Leao..."
"Leao è un nostro giocatore, siamo felici di lui, sul mercato vedremo, lui è un giocatore costoso... Dovrà lottare per un posto, Cisse ha giocato bene oggi e gli renderà le cose difficili, Saelemaekers ha cambiato posizione, poi abbiamo Pulisic che sta tornando. Tanti giocatori si contenderanno il posto".
Così l'allenatore del Milan, Ruben Amorim, ai microfoni di Sky al termine della amichevole vinta contro il Manchester United per 4-2.
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