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"Leao è un nostro giocatore, siamo felici di lui, sul mercato vedremo, lui è un giocatore costoso... Dovrà lottare per un posto, Cisse ha giocato bene oggi e gli renderà le cose difficili, Saelemaekers ha cambiato posizione, poi abbiamo Pulisic che sta tornando. Tanti giocatori si contenderanno il posto".

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Così l'allenatore del Milan, Ruben Amorim, ai microfoni di Sky al termine della amichevole vinta contro il Manchester United per 4-2.