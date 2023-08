Andreolli a Inter TV: “Serve continuità. Thuram può diventare ancora più cattivo, l’attacco…”

"Nel Cagliari cambia totalmente la fascia sinistra, Ranieri mette subito in campo due nuovi acquisti. Cambia qualcosa anche in attacco. Il Cagliari non rappresenta solo una città ma un'intera isola. Questa da giocatore è una cosa che si percepisce subito. C'è l'entusiasmo della promozione in A, che ha dato una carica in più. Se l'Inter parte dalla determinazione vista in campo alla fine della scorsa stagione ma anche sabato scorso, diventa tutto più semplice. Lautaro è partito benissimo, alla grande. Subito doppietta come se la fascia di capitano gli avesse dato ancor più confidenza. Per dare l'esempio ai suoi compagni. Numeri pazzeschi, media gol incredibile. Doveva migliorare dal punto di vista morale e ha trovato una serietà che lo fa rendere al 100%. Le caratteristiche di Thuram mancavano all'Inter. Mi è piaciuto da subito come si è proposto e come ha aiutato i compagni. Forse un pelo troppo. Deve migliorare nel diventare più cattivo e decisivo, ma il primo approccio mi è piaciuto molto. Sanchez? Talento e qualità incredibili. Ha un'esperienza internazionale importante, dà ancora più qualità a questo attacco. Ha in testa e nei piedi quei colpi che possono essere risolutivi. Penso che l'attacco nerazzurro abbia caratteristiche diverse e i giocatori si associano molto bene. Dimarco l'anno scorso è stato determinante. Me lo ricordo nelle giovanili dell'Inter, si vedevano già le sue grandi qualità tecniche. Lui è importante per tutto l'ambiente Inter. Avere un giocatore che è riuscito a coronare il proprio sogno di bambino è qualcosa di unico. Dà stimolo a tutti i ragazzini. Barella? Conoscendo Nicolò penso che tornare qui sia speciale. Ha sempre fatto partite incredibili, speriamo anche stasera", ha concluso Marco Andreolli.