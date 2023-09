Andreolli a Inter TV: “Belle le parole di Frattesi, Thuram può far male al Milan. Mi aspetto…”

Marco Andreolli ha analizzato in diretta da San Siro il derby, in programma tra poco. L'ex giocatore dell'Inter ha sottolineato i punti di forza del gruppo di Inzaghi: "Sappiamo quanto sia importante questa sfida, attesa da tutta la città. Entrambe le formazioni si sono riaffermate a livello europeo. Entrambe le formazioni hanno lavorato molto a livello di mercato. Sono due formazioni che hanno rivoluzionato le squadre anche se i nuovi volti interisti li abbiamo visti poco dal primo minuto. Inzaghi ha voluto dare continuità a quella che è stata la galoppata degli ultimi mesi, le convinzioni di questa squadra. Mi aspetto quando ci saranno tante partite di vedere qualche volto nuovo in più. Il Milan ha fatto qualche cambiamento in più nell'11. Mi aspetto una partita bella, divertente e aperta. Che cosa si prova prima di un derby? Queste partite si preparano tanto dal punto di vista della mentalità. Arrivare con la giusta adrenalina è fondamentale. Questo è stato importantissimo nella doppia sfida di Champions League. In quelle due partite c'è stata tanta tensione in campo e si è vista l'esperienza dell'Inter".

"Pausa Nazionali? Sarà qualcosa da valutare. I giocatori sono preparati a queste partite, un po' inciderà la pausa ma entrambe le formazioni hanno rose ampie e possono far fronte a questo problema. Ci sono giocatori che in Nazionale hanno ritrovato minutaggio e fiducia. Thuram? Vivrà un derby da protagonista, ha trovato il gol in maglia nerazzurra e con la maglia della Nazionale. Può essere utile con i propri movimenti in maniera diversa. Ha fatto vedere tanta qualità. Come può colpire il Milan? Ha tante caratteristiche che possono mettere in crisi la squadra rossonera: saper giocare da seconda punta, grandissima qualità tecnica, dialoga con i compagni e dà supporto nella manovra offensiva. Lo abbiamo visto determinante e letale. Frattesi in Nazionale? Lui e Barella si assomigliano molto. Inzaghi ha portato avanti le convinzioni della sua squadra. Mi sono piaciute molto le parole di Frattesi, che ha detto che ha tanto da imparare. E che sa di dover lavorare molto. C'è grande senso di responsabilità e di umiltà. Quando ha avuto possibilità di entrare in campo ha dimostrato le sue qualità. Lautaro ha la serietà di un Capitano. Mi piace il fatto che parli sempre della squadra e di come lui voglia essere d'aiuto alla squadra con i suoi gol. Qualche cambiamento c'è stato, l'abbiamo visto alternarsi con Thuram. Sono due attaccanti con caratteristiche che si sposano molto bene insieme. Sanno fare cose diverse nelle zone del campo. Questa alternanza è qualcosa sulla quale stanno lavorando molto e che potrebbe mettere in difficoltà il Milan. La rosa dell'Inter è ampia, ha tanta qualità e crea la giusta concorrenza interna. Quando un giocatore non ne ha più, quando la sua intensità cala sai che c'è un giocatore di altrettanto valore che può entrare.