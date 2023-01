Andreolli: “Stasera partita ancora più importante. Dzeko? Mi fa sorridere che a Roma…”

Marco Andreolli ha analizzato Monza-Inter prima del fischio d'inizio: "Stasera sarà una partita diversa ma forse ancora più importante. Con il Napoli è stata una vittoria attesa, cercata e importante ma stasera lo è ancora di più. Bisogna cercare di fare un filotto importante per recuperare punti, per dare continuità. Chi è su non si ferma. La squadra sta molto bene fisicamente, meglio del Napoli. Sette palloni recuperati contro di loro, sei di questi sono stati trasformati in tentativi e occasioni. Speriamo che da qui si possa continuare a migliorare. Ci sono punti da andare a recuperare. Il Monza aveva bisogno di tempo per adattarsi, adesso vediamo una squadra con una consapevolezza diversa dopo il cambio allenatore".