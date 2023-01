Andreolli: “Un giovane così importante come Asllani ha faticato a trovare spazio perché…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Inter e Verona in programma tra pochi minuti a San Siro: "Bisogna ritrovare subito i tre punti e la vittoria anche in virtù dei risultati di ieri e di oggi. Non sarà semplice. Il Verona è in ottima forma, bisogna non guardare la sua classifica e vedere il momento che sta vivendo. Viene da due risultati positivi, una squadra che si è ritrovata. Importante sarà recuperare tutti i giocatori. Gol nel primo tempo? Un dato che viene rafforzato qui a San Siro. Un dato importante che fa capire come l'Inter non abbia mai sbagliato l'approccio alla partita. Ha sempre cercato di aggredire subito e alta. Questo ha fatto la differenza nella vittoria contro il Napoli. Quei 6-7 recuperi palla nella loro metà campo hanno fatto la differenza. 157 i recuperi che ha fatto l'Inter, il numero più alto in campionato. Rispetto all'anno scorso la squadra è cambiata da questo punto di vista. Anche nella fase di non possesso è sempre stata attiva, sempre con l'obiettivo di attaccare. Andare a strappare anche in scivolata il pallone agli avversari. Quando le forze vengono a mancare devi trovare qualcosa in più nel tuo pubblico, nei tuoi tifosi".