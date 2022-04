Spezia-Inter, Andreolli: “Oggi vietato sbagliare. Inzaghi non rinuncia al più determinante”

L'analisi dell'ex nerazzurro prima del fischio iniziale di Spezia-Inter

Marco Andreolli ha analizzato Spezia-Inter prima del fischio iniziale: "Non sarà semplice, è una trasferta insidiosa. Campo difficile. In casa lo Spezia ha strappato risultati importanti e giocherà un calcio aggressivo. Una partita da affrontare con la massima attenzione perché non si può sbagliare. Le scelte di Inzaghi oggi sono state dettate da quanto visto contro l'Hellas. Si è mosso molto bene Correa, il suo movimento potrebbe essere determinante anche oggi. Avrà bisogno di creare spazio e di muoversi tanto. I apertura lo Spezia centralmente è molto fisica, sono bravi e forti i due centrali. Un po' meno quando trovarsi a correre lateralmente. Il movimento degli esterni e di Joaquin sarà fondamentale. Il primo caldo può essere un altro fattore determinante per l'intensità del gioco. La squadra di Thiago Motta vuole iniziare subito forte. Quando non riesci a trovare tanti spazi bisogna riuscire a trovare anche il tiro da fuori, l'Inter deve tenere in conto anche questa soluzione. Gli uomini di Thiago Motta vogliono imporre il loro gioco, ma oggi sicuramente si sono dovuti adattare come scelte e proporre qualcosa di diverso dal solito atteggiamento. Un Perisic nuovo? C'è stato qualcosa che lo ha sbloccato definitivamente a livello mentale. Mi dimentico sempre di chiederglielo. Cosa è successo nella sua testa dopo il Bayern Monaco? L'abbiamo visto da un punto di vista mentale molto diverso, più continuo. In questo momento della stagione è l'uomo più determinante. Non ha voluto rinunciare a lui neanche oggi, Inzaghi. Un uomo squadra e anche un leader. Deve essere anche un uomo spogliatoio. Si vede anche nella voglia di dare consigli durante il riscaldamento, è una cosa importante. Handanovic è tornato ad un livello alto. L'Inter è tornata ad avere miglior attacco e miglior difesa".