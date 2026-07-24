Ivan Zazzaroni, in un post su Instagram, anticipa l'annuncio ufficiale sul prossimo ct dell'Italia. Si tratta di Andrea Pirlo, ex centrocampista della Nazionale ed ex allenatore della Juventus. Dopo il no di Guardiola l'arrivo dell'ex giocatore era nell'aria e a quanto pare Maldini e Leonardo, vireranno dritti su di lui.

Nei giorni passati, prima della nomina a dt della Figc dell'ex capitano del Milan e del suo braccio destro si era spesso parlato di Mancini, poi di Conte. Ma Pirlo ha scavalcato tutti.

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"Ecco il nuovo ct della Nazionale", scrive Zazzaroni in un post sui social. La canzone che accompagna il post è "Ci vorrebbe un amico" di Antonello Venditti. Una conferma immediata all'annuncio del direttore del Corriere dello Sport potrebbe già esserci stata. Il like del figlio di Pirlo, Nicolò.