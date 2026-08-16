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Cristian Chivu può sorridere: la sua Inter dà risposte confortanti in vista dell'inizio della stagione. Al di là della vittoria, contro il Real Betis si è vista una squadra in discreta forma e già con automatismi di livello.

In particolare, però, sono due i nomi ad aver entusiasmato l'allenatore e per motivi diversi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Vince anche questa, di misura e con un gol che lo fa particolarmente felice: Christian si specchia in Stones, vede in lui la personalità che serve nelle grandi difese. Il suo Diouf, pazza idea diventata realtà, cresce, e da oggi il romeno ha pure Spence a bottega".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)