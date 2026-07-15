"L’inchiesta sugli arbitri è al capolinea con la procura di Milano, diretta da Marcello Viola, che oggi dovrebbe svelare le sue carte. Si va verso la richiesta di archiviazione perl’ex designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo aver saputo il 25 aprile di essere indagato con l’accusa di frode sportiva". Lo scrive il quotidiano La Stampa sottolineando che all'ex fischietto erano stati contestati quattro episodi.

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In «concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto», questi ultimi «agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina», all’epoca presidente Figc, sarebbe giunto a «designazioni frutto di interferenze». Questa era l'accusa nei suoi confronti. E si parlava in particolare di queste partite: la semifinale Inter-Milan di Coppa Italia del 23 aprile 2025 assegnata all'arbitro Doveri; Bologna-Inter del 20 aprile 2024 assegnata invece a Colombo. Poi ancora Inter-Verona del 3 maggio 2025 e il 26 aprile scorso per la partita dei nerazzurri con il Toro sarebbe arrivati alla designazione di Mariani solo dopo l'assenso del club nerazzurro perché l'arbitro è considerato non gradito.

I pm parlano di concorso con esponenti dell'Inter ma nessun dirigente dell'Inter è stato mai indagato. Nell'inchiesta è subentrato anche Ielo con cui il pm Ascione si è confrontato ieri. La questione delle bussate (risulta indagato anche Gervasoni) invece passa per competenza territoriale a Monza. "A Roma, alla procura Figc, invece, arriveranno gli atti dell’inchiesta per valutare eventuali profili di illeciti sportivi".

(Fonte: La Stampa)