Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni contro il Burkina Faso: per l'occasione il ct della Seleccion punta ancora su Lautaro Martinez titolare

Marco Astori

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Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni contro il Burkina Faso: per l'occasione il ct della Seleccion punta ancora su Lautaro Martinez titolare.

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Ecco la formazione albiceleste: E. Martinez; Giay, Romero, L. Martinez, Medina; Paz, Enzo Fernandez, MacAllister, Prestianni; Lautaro, Alvarez.

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