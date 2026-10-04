Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni contro il Burkina Faso: per l'occasione il ct della Seleccion punta ancora su Lautaro Martinez titolare
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Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni contro il Burkina Faso: per l'occasione il ct della Seleccion punta ancora su Lautaro Martinez titolare.
Ecco la formazione albiceleste: E. Martinez; Giay, Romero, L. Martinez, Medina; Paz, Enzo Fernandez, MacAllister, Prestianni; Lautaro, Alvarez.
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