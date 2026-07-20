Il giorno dopo la finale persa contro la Spagna, una delle domande più ricorrenti che si fanno in Argentina è: "Perché Scaloni non ha fatto giocare Lautaro?". Julian Alvarez è arrivato al Mondiale non in perfette condizioni a differenza del capitano nerazzurro.

"Non ci sono recriminazioni, solo gratitudine per averci portato a un'altra finale. Ma c'è anche una strana sensazione. Che le cose non siano state fatte bene in quest'ultima partita. E che alcune decisioni si siano rivelate importanti nell'impedirci di sollevare un'altra Coppa del Mondo. Era logico che Rodrigo De Paul partisse titolare. Una finale, con tutto ciò che comporta, e ancor di più dopo la sua ottima prestazione quando è entrato in campo contro l'Inghilterra. Ma la cosa sorprendente è stata che Lautaro Martínez sia rimasto in panchina. Che non abbia giocato nemmeno un minuto. Un giocatore fondamentale in tutte le rimonte, cruciale per il raggiungimento della finale da parte dell'Argentina, e di straordinaria qualità", è l'editoriale del portale Racing De Alma.

Screen ESPN

"Capocannoniere dell'era Scaloni, Messi escluso, e uno di quelli che si è sempre fatto trovare pronto nei momenti difficili. Colui che ha segnato nella finale contro l'Italia, colui che ha segnato anche nella finale dell'ultima Copa América contro la Colombia, e colui che ha realizzato il gol decisivo contro l'Inghilterra. Lo stesso giocatore, però, non ha nemmeno avuto la possibilità di giocare nella finale contro la Spagna. Forse il peggior errore di Scaloni, uno dei pochi commessi in questo periodo altrimenti ricco di successi. È vero che abbiamo finito in dieci e che gli infortuni non hanno aiutato con le sostituzioni".

"Ma nella sconfitta per 1-0 avevamo ancora una sostituzione a disposizione. A un certo punto l'allenatore avrebbe potuto optare per sostituirlo con un Julián Álvarez chiaramente esausto e che non aveva disputato un grande torneo. Non era il giocatore del 2022, quello che si era meritatamente guadagnato il posto. Il Toro ha fatto molto, ma nella partita più importante non gli è stata data la possibilità di entrare e far sentire la sua presenza. Ci chiediamo cosa sarebbe successo con lui in campo".

"Ma ecco la parte curiosa, l'aspetto davvero straordinario della prestazione di Lautaro Martínez con la maglia dell'Argentina. Per gli ottavi di finale, Scaloni decise di lasciarlo in panchina e di schierare Julián Álvarez titolare. Con la partita che si preannunciava molto difficile, già sotto di due gol, l'allenatore lo fece entrare in campo, e lui fu fondamentale per la rimonta. Nei quarti di finale, pur essendo in panchina, ha giocato un ruolo cruciale. Ha segnato il terzo gol contro la Svizzera, quello che ha sancito la qualificazione dopo una partita ben più combattuta. E contro l'Inghilterra, ha segnato il gol che ogni attaccante sogna. Lautaro è stato un elemento chiave ogni volta che è entrato dalla panchina. La sua forma migliore si è vista proprio in questo ruolo, partecipando a ogni rimonta. In questo caso, Scaloni ha deciso di lasciarlo in panchina senza dargli la possibilità di entrare in partita. Uno dei pochi errori del ct in questo ciclo con l'Argentina".

(Racing De Alma)