Andrea Della Sala Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 13:46)

Uno dei duelli decisivi della partita sarà quello tra Dimarco e Szoboszlai, uno dei giocatori più in forma del Liverpool. Ma anche il nerazzurro, col Como, ha dimostrato di essere in grande condizione.

"Non ci saranno tanti momenti di pausa sulla fascia di Federico Dimarco, tornato eccellente uomo assist per l’Inter sotto la gestione Chivu: è già a quota 5 in campionato. Lui sostiene dipenda dalla continuità dentro alla partita, che prima non raggiungeva a causa delle tante sostituzioni decise da Inzaghi. Sarà. Contro il Liverpool intanto metterà alla prova la tenuta dei suoi scarpini, incrociando uno dei giocatori più in forma del Liverpool, l’ungherese Dominik Szoboszlai, poco influenzato nel rendimento dai problemi della squadra. Dall’arrivo di Slot ha ricoperto più ruoli, ha fatto anche il terzino, ma ormai gioca stabilmente come esterno offensivo che parte da destra. Quando si accende, Szoboszlai sa essere davvero irresistibile: sabato, tra l’altro, ha segnato il gol che sembrava aver risolto i problemi a Leeds, prima del pareggio incassato al minuto 96 da Tanaka. È abituato a saltare gli avversari con il dribbling, a calciare dalla distanza, a suggerire linee di passaggio. Dimarco dovrà occuparsi di lui, assistito in raddoppio da Bastoni, con l’obiettivo di tenerlo lontano dall’area di Sommer", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Ma la sfida sarà intrigante anche a campi invertiti. Dimarco è un’opzione costante della manovra dell’Inter, può spostare il baricentro molto avanti se gli sarà concesso. Per poi andare al cross dal fondo oppure inserirsi centralmente. Non è un esterno che disorienta il diretto rivale con le finte ma è in grado di travolgerlo con la velocità e il tempismo. Ogni dettaglio e ogni metro dentro a una grande partita possono essere decisivi ma sul fronte sinistro di Chivu è lecito attendersi qualche smottamento. P.S.: Peccato che Szoboszlai, capitano dell’Ungheria di Marco Rossi, non possa giocare il Mondiale: lo avrebbe meritato. Da parte nostra possiamo solo sperare che Dimarco non lo imiti in questa rinuncia", aggiunge il quotidiano.