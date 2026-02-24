La squadra di Dejan Stankovic ha vinto tre a zero la stracittadina di Belgrado e ha segnato anche l'ex Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 19:32)

Promessa mantenuta. Nel derby di Belgrado vinto dalla Stella Rossa contro il Partizan, Marko Arnautovic ha segnato il gol del due a zero. Una rete che ha ricordato una promessa che aveva fatto al suo ex allenatore Mihajlovic proprio nei giorni in cui ricadeva il suo compleanno.

Un bacio al cielo e le braccia aperte a indicare la dedica a Sinisa a cui l'ex attaccante dell'Inter aveva promesso che sarebbe un giorno andato a giocare nella Stella Rossa e che avrebbe segnato un gol nel derby. Alla guida del club serbo c'è un altro ex giocatore nerazzurro, suo compagno all'epoca in cui vinsero il Triplete con Mourinho in panchina, Dejan Stankovic.

Il giocatore ha postato il video dei momenti salienti della sua partita e ha raccolto diversi like e commenti, dai tifosi ma non solo. Cuoricini da Aleksander Stankovic (figlio del suo allenatore, oggi al Brugge ma che ha a che fare strettamente con l'Inter), l'incoronazione di Marcus Thuram, suo ex compagno la scorsa stagione e ancora i like di Calhanoglu e pure quello di Correa.