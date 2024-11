"Sfortunatamente non ci siamo riusciti e non abbiamo giocato la partita che volevamo giocare. Credo che oggi meritassimo di perdere. Penso che non abbiamo giocato come volevamo e anche loro sono stati bravi. Va bene, siamo concentrati sulla prossima settimana e non è finita in Premier". La prossima gara dell'Arsenal sarà in Champions League contro l'Inter a San Siro.