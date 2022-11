Asllani a Inter TV: “Siamo stati gruppo. Sappiamo che non possiamo più perdere punti in…”

Asllani ha commentato brevemente ai microfoni di Inter TV la qualificazione in Champions League: "Grande impresa, volevamo chiuderla meglio, volevamo chiuderla con una vittoria".

"Sapevamo che la squadra avversaria era forte, va bene così. Siamo passati e siamo contenti. Siamo stati bravi perché siamo stati gruppo. Soprattuto nella partita contro il Barcellona. Da domani prepareremo la Juve. Sappiamo che non possiamo più perdere punti in campionato e lavoreremo per questo", ha dichiarato con determinazione Asllani.