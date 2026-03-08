Paolo Assogna, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter: "Elogi ad Allegri a prescindere? Il Milan è un instant team ragazzi: Allegri merita elogi rispetto all'anno scorso ma ha giocatori esperti, è forte.
Bravo lui a recuperare il gruppo, ma io credo che qualche rammarica debba averlo per i tanti punti persi con le piccole: pensa all'ultima col Parma, con quella vittoria il campionato sarebbe vivo. Giusto l'elogio, ma qualcosina in più poteva fare: bisogna essere ambiziosi.
Ha avuto Leao e Pulisic al 30%? Le assenze dell'Inter e del Napoli, le sappiamo, se ci mettiamo a fare le narrazioni sulle assenze non ne usciamo più. Quando si parla di una grande non bisogna accontentarsi".
