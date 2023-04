Duro attacco della madre di Hakimi alla ex moglie: “Mio figlio per sbarazzarsi di lei…”

Secondo quanto riportato recentemente da First Mag, Hiba Abouk , nella causa di divorzio da Achraf Hakimi , avrebbe puntato ad ottenere la metà dei beni del giocatore. Anche se l'ex Inter è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più pagati della Ligue 1, non avrebbe al momento beni o proprietà intestati a suo nome. Hiba Abouk avrebbe fatto l'amara scoperta in tribunale. Gli avvocati dell'attrice sono già al lavoro per avere il riconoscimento degli alimenti che spettano ai figli.

La madre di Achraf Hakimi si è dunque espressa in merito ai fatti spiegati sopra ai microfoni di Morocco World News: "Mio figlio non mi ha informato del trasferimento del suo patrimonio. Non so se abbia intrapreso qualche azione per proteggersi, non lo so, ma... Che problema c'è se fosse vero? Se mio figlio non fa così, non sarà in grado di sbarazzarsi di quella donna". Le parole della donna non piaceranno all'attrice.