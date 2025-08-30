Nelle ultime ore continuano le voci su un possibile approdo in Arabia di Piero Ausilio, attuale direttore sportivo dell'Inter: sulle sue tracce ci sarebbe l'Al Hilal, club che ha ingaggiato a giugno Simone Inzaghi.
Il dirigente nerazzurro, intercettato da qualche tifoso, ha risposto così alla domanda in merito ad una possibile permanenza a Milano: "Se resto? E dove devo andare?", dice Ausilio in un video realizzato da Marco Barzaghi.
