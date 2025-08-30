FC Inter 1908
Al Hilal su Ausilio, un tifoso gli chiede: “Resti?”. Il ds dell’Inter risponde così

Nelle ultime ore continuano le voci su un possibile approdo in Arabia di Piero Ausilio, attuale direttore sportivo dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nelle ultime ore continuano le voci su un possibile approdo in Arabia di Piero Ausilio, attuale direttore sportivo dell'Inter: sulle sue tracce ci sarebbe l'Al Hilal, club che ha ingaggiato a giugno Simone Inzaghi.

Getty Images

Il dirigente nerazzurro, intercettato da qualche tifoso, ha risposto così alla domanda in merito ad una possibile permanenza a Milano: "Se resto? E dove devo andare?", dice Ausilio in un video realizzato da Marco Barzaghi.

