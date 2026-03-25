Nel podcast 'Balla col Tir', l'ex attaccante di Empoli, Torino e Atalanta tra le altre, Simone Tiribocchi, ha parlato di Pio Esposito. «Se si critica Esposito per le gare in cui non ha fatto gol non si capisce nulla di calcio. Perché in questo momento sta tenendo in piedi l'Inter. Perché Lautaro non c'è, Thuram non ce la fa, Bonny è in grandissima difficoltà. Se anche non segna per due partite c'è da andare lì, abbracciarlo e dirgli grazie. Se l'Inter vince con la Fiorentina il gol è suo e sarebbe merito suo. Si fa un mazzo tanto, non protesta mai e gli viene parato anche un tiro al 95esimo da De Gea. È al primo anno in Serie A», ha detto.
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fcinter1908 ultimora Tiribocchi: “Esposito ci porti ai Mondiali. Chi lo critica non sa di calcio: sta tenendo in piedi l’Inter”
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Tiribocchi: “Esposito ci porti ai Mondiali. Chi lo critica non sa di calcio: sta tenendo in piedi l’Inter”
L'ex attaccante ha parlato del giocatore dell'Inter che adesso è in ritiro con la Nazionale di Gattuso
«Per due partite non ha fatto gol - ha aggiunto - o per tre, ma anche fossero 4 o 5, e subito gli hanno messo pressione, ma è una cosa fisiologica, ci sta. Può prendere un palo, stoppare male una palla, ma il ragazzo è forte, ha personalità, sa fare gol, quindi lasciamolo in pace, anzi, Pio, portaci ai Mondiali».
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