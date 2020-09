Bale: “Mi entusiasmava il progetto del Jiangsu Suning, il Real mi ostacola. A essere onesti…”

Fosse per lui, andrebbe anche via da Madrid ma e’ il Real che non lo lascia partire. Gareth Bale spiazza tutti ai microfoni di “Sky Sports News”, confessando che vedrebbe bene un ritorno in Premier League, specie dopo un’ultima stagione difficile ai blancos, ma punta il dito contro la Casa Blanca. Un anno fa Bale sembrava sul punto di andare in Cina, poi l’affare saltò e nell’ultima stagione ha collezionato appena 20 presenze, di cui solo due dopo il lockdown.

“E’ bello tornare in un posto come la nazionale gallese dove ti senti un pò più apprezzato e sostenuto dai tifosi a prescindere da tutto – le parole del 31enne attaccante – Se si presentasse l’occasione di tornare in Premier, di sicuro la valuterei. Vedremo cosa succederà, c’è tempo, ma è soprattutto nelle mani del Real Madrid. Ho provato ad andare via un anno fa ma hanno bloccato tutto all’ultimo secondo. Era un progetto che mi entusiasmava (doveva passare al Jiangsu Suning ndr) ma non se n’e’ fatto nulla. Ci sono state altre occasioni in cui abbiamo provato ad andare via ma il club non lo ha permesso. Dipende dalla società. Io voglio giocare, sono ancora motivato ma ho un contratto per cui dipende dal Real. Tutto quello che posso fare e’ continuare con quello che sto facendo e sperare che arrivi qualcosa. Ho solo 31 anni, mi sento ancora in grande forma e con tanto da dare. Vedremo che succede, ripeto, e’ tutto nelle mani del Real che pero’ rende le cose molto difficili, a essere onesti”.