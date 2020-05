Brescia, Balotelli in sede per incontrare Cellino ma il presidente non lo riceve

Balotelli non si è presentato ad un allenamento e il Brescia sostiene che non abbia dato spiegazioni in merito. Per questo oggi era arrivato nella sede del club lombardo, per incontrare il presidente Cellino. Sembra però che, dopo mezz’ora in sede, il calciatore non abbia parlato con il numero uno delle Rondinelle, non sarebbe stato ricevuto e non ci sarebbe stato quindi nessun chiarimento tra i due. Era uscito in maniera tranquilla tanto da non destare sospetti. Ma in serata si è saputo che il confronto con Cellino non ci sarebbe stato.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)