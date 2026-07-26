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L'Inter ha accolto ieri Hakan Calhanoglu di rientro dalle vacanze, insieme a Sucic e Bonny. Il turco è ancora saldamente al centro del progetto nerazzurro, in un centrocampo parecchio popolato nelle ultime settimane.

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Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti invece è tutto momentaneamente fermo a causa dell’overbooking: considerando anche Diouf, che comunque sarà utilizzato come esterno destro, sono 10 per sole 3 caselle i giocatori sotto contratto. Compresi Asllani e Akisanmiro che sono rientrati dai prestiti. Per inserirne uno nuovo, magari Curtis Jones che piace molto all’allenatore, devono partirne almeno tre".

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"Oltre ai due già nominati l’indiziato principale è Davide Frattesi, che ha chiesto già la cessione. A oggi però non ha ricevuto offerte interessanti. Davvero bizzarro il suo caso: fino a un anno fa, quando fu decisivo contro Bayern e Barcellona, sembrava un giocatore molto desiderato. Ma l’ultima stagione, tra infortuni e panchine, ha fatto precipitare il suo appeal. Frattesi vuole ora rimettersi in marcia, resettarsi, per tentare anche di mantenere un posto nella nuova Nazionale: potrà farlo solo cambiando squadra", sottolinea il quotidiano.