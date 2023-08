AS – Barcellona, Ansu Fati ha deciso: vuole andarsene, diversi club interessati

Ansu Fati ha deciso: lascerà il Barcellona. L'attaccante spagnolo classe 2002, secondo AS, è ormai finito in fondo alle gerarchie del tecnico Xavi, che ha chiesto ulteriori rinforzi per il reparto offensivo, dimostrando di non puntare sul prodotto della Masia. Ansu ha provato a ribaltare questo scenario ma, di fronte all'ostracismo del suo allenatore, ha chiesto al suo entourage di cercare una nuova sistemazione: in questo momento c'è l'interesse di diverse big d'Europa, e la formula dell'operazione dipenderà dalle offerte che arriveranno.