In Spagna – Barcellona, Aguero si ritira per problemi al cuore: fissata la conferenza d’addio

Sergio Aguero avrebbe deciso di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato. Lo riporta in Spagna il noto giornalista Gerard Romero, molto vicino alle vicende di casa Barcellona. L'attaccante argentino, arrivato in estate dopo l'esperienza al Manchester City, avrebbe preso questa dolorosa decisione in seguito ai problemi di aritmia cardiaca che lo avevano costretto a fermarsi nelle scorse settimane.