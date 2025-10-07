Andrea De Marco, coordinatore arbitri-società di Serie A e B, ha parlato a Open VAR del gol di Dimarco con la Cremonese

"Lautaro fa un salto per scalvacare il pallone. Il fuorigioco, per essere punibile, deve creare un impatto sul portiere. Quindi ci deve essere un tocco del calciatore, in questo caso Lautaro, o deve essere molto vicino al portiere. In questo caso non è vicino al portiere, il portiere ha tutto il tempo per effettuare la parata.

Un caso simile si è verificato anche con Nico Paz in Como-Genoa. Più è lontano dalla porta il calciatore in fuorigioco in posizione geografica e meno è punibile la sua posizione. Se avesse toccato leggermente o anche sfiorato la palla sarebbe stato punibile"