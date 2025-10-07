A Open VAR si è parlato anche del terzo gol segnato dall'Inter contro la Cremonese. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla finisce a Bonny che scarica per Dimarco che non lascia scampo a Silvestri.
De Marco: “Lautaro è in fuorigioco ma il gol di Dimarco è regolare: ecco perché”
Sul tentativo di Dimarco, c'è Lautaro Martinez in posizione di fuorigioco ma il gol è assolutamente regolare come conferma Andrea De Marco a Open VAR:
"Lautaro fa un salto per scalvacare il pallone. Il fuorigioco, per essere punibile, deve creare un impatto sul portiere. Quindi ci deve essere un tocco del calciatore, in questo caso Lautaro, o deve essere molto vicino al portiere. In questo caso non è vicino al portiere, il portiere ha tutto il tempo per effettuare la parata.
Un caso simile si è verificato anche con Nico Paz in Como-Genoa. Più è lontano dalla porta il calciatore in fuorigioco in posizione geografica e meno è punibile la sua posizione. Se avesse toccato leggermente o anche sfiorato la palla sarebbe stato punibile"
