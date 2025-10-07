Fermo restando che Calhanoglu rimane l'interprete migliore come regista nella formazione dell'Inter, Chivu ha però riproposto Barella in quel ruolo di raccordo in assenza del turco. Un esperimento già fatto in passato da Conte e da Inzaghi. Se nel periodo di Conte, Barella non aveva ancora la maturità per svolgere quel ruolo, già con Inzaghi si intravedeva una certa predisposizione. Anche se non ha mai convinto a pieno come sostituto di Calhanoglu.
Calhanoglu non è più solo: Barella regista perfetto per Chivu? C'è un dato che sbalordisce
Calhanoglu non è più solo: Barella regista perfetto per Chivu? C’è un dato che sbalordisce
Due gare senza Calhanoglu e due vittorie convincenti. In queste due partite Chivu ha scelto Barella come regista
Oggi con Chivu lo si può considerare un'alternativa concreta a Calhanoglu. Alternativa perché interpreta il ruolo in modo differente. Il tecnico dei nerazzurri vuole una squadra più aggressiva che recuperi il pallone più avanti e che sia più verticale e in questo Barella sembra essere l'interprete perfetto. Lo confermano i numeri.
