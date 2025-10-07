Fermo restando che Calhanoglu rimane l'interprete migliore come regista nella formazione dell'Inter, Chivu ha però riproposto Barella in quel ruolo di raccordo in assenza del turco. Un esperimento già fatto in passato da Conte e da Inzaghi. Se nel periodo di Conte, Barella non aveva ancora la maturità per svolgere quel ruolo, già con Inzaghi si intravedeva una certa predisposizione. Anche se non ha mai convinto a pieno come sostituto di Calhanoglu.