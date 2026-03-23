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Barella a Coverciano dopo Fiorentina-Inter un’ora prima degli altri: il motivo. Bastoni…

Barella a Coverciano dopo Fiorentina-Inter un’ora prima degli altri: il motivo. Bastoni… - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro si è subito calato nel clima della Nazionale in vista del playoff insieme ai suoi compagni
Fabio Alampi Redattore 

Archiviata la trentesima giornata del campionato di Serie A, è tempo di pensare alla Nazionale: l'Italia si gioca in pochi giorni l'accesso al Mondiale.

Barella a Coverciano dopo Fiorentina-Inter un’ora prima degli altri: il motivo. Bastoni…- immagine 2
Getty Images

Da Sky Sport hanno raccontato la marcia di avvicinamento all'evento da parte dei calciatori dell'Inter, in campo poche ore fa contro la Fiorentina: "I calciatori scesi Fiorentina-Inter convocati in Nazionale sono arrivati a Coverciano in due momenti diversi. Gli interisti e Moise Kean sono arrivati poco fa, Barella è arrivato 20 minuti dopo la fine della partita, guidando un'auto molto prima degli altri, non si sa se per un po' di nervosismo dovuto alla sostituzione o altro. Il primo ad arrivare, a parte Retegui, è stato Bastoni, che ha continuato a fare lavoro fisioterapico".

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