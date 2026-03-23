Archiviata la trentesima giornata del campionato di Serie A, è tempo di pensare alla Nazionale: l'Italia si gioca in pochi giorni l'accesso al Mondiale.
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fcinter1908 ultimora Barella a Coverciano dopo Fiorentina-Inter un’ora prima degli altri: il motivo. Bastoni…
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Barella a Coverciano dopo Fiorentina-Inter un’ora prima degli altri: il motivo. Bastoni…
Il centrocampista nerazzurro si è subito calato nel clima della Nazionale in vista del playoff insieme ai suoi compagni
Da Sky Sport hanno raccontato la marcia di avvicinamento all'evento da parte dei calciatori dell'Inter, in campo poche ore fa contro la Fiorentina: "I calciatori scesi Fiorentina-Inter convocati in Nazionale sono arrivati a Coverciano in due momenti diversi. Gli interisti e Moise Kean sono arrivati poco fa, Barella è arrivato 20 minuti dopo la fine della partita, guidando un'auto molto prima degli altri, non si sa se per un po' di nervosismo dovuto alla sostituzione o altro. Il primo ad arrivare, a parte Retegui, è stato Bastoni, che ha continuato a fare lavoro fisioterapico".
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