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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport a seguito dell'Inter, ha parlato così della mancata conferenza stampa di Cristian Chivu nella giornata di oggi.

"Niente conferenza per proteggere Martinez? Non credo che ci sia una correlazione tra le due cose: Chivu se non ha parlato è perché hanno valutato che è stato un periodo in cui è stato sovraesposto. Tra Champions League e campionato ha parlato sempre, hanno valutato che prima di una partita così fosse meglio non fargli fare la conferenza.

E' una scelta che il club ha fatto anche l'anno scorso, non è ad hoc per la Roma: quando valutano sia meglio non dire niente, non fanno la conferenza stampa".