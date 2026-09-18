Uno dei temi più discussi della settimana in casa Inter riguarda il portiere. Josep Martinez, infatti, dopo l'errore contro il Real Madrid, a cui ha rimediato con almeno 3 parate di livello contro i Blancos, ha avuto un'altra serata non brillante con l'Udinese, specie in occasione del secondo gol.

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Getty ImagesL'Inter, poi, è riuscita a rimontare ma in molti si sono chiesti se, contro la Roma, potrebbe scoccare l'ora di Ivan Provedel, arrivato in estate dalla Lazio. In realtà non ci sono segnali per un avvicendamento tra i pali e quindi Martinez è in odore di riconferma.

Ecco il commento di Sandro Sabatini sul suo canale Youtube: "Crediamo tutti che Chivu deciderà di mettere Josep Martinez anche per un motivo: se non lo metti in Roma-Inter, poi ci metti una croce sopra. Questo ragazzo è evidente che, passata l'euforia delle prime partite giocate bene, anche se io avevo notato qualcosina non andava con i piedi, poi è andato in tilt.

Poi a Madrid fa il fenomeno con Valverde e poi buonanotte, si esalta poi con belle parate, viene giustamente difeso e appoggiato anche per una questione umana, quando fai un errore poi ti casca il mondo addosso. Certo che rivederlo contro l'Udinese così, qualcosina forse è andato in tilt. Se lo cambi ora con Provedel, hai chiuso. Una decisione difficile ma credo che sia il caso di mettere ancora Josep Martinez"