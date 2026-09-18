VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Grande soddisfazione per Andy Diouf, convocato da Zinedine Zidane per i prossimi impegni della Francia in Nations League con Turchia, Belgio e Italia.

In conferenza stampa il ct francese ha motivato così la sua decisione: "La scelta di Diouf è chiaramente forte e importante: ma è un giocatore che oggi è capace di giocare al livello della Francia. Andy mi piace molto e voglio vederlo come terzino sinistro".