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Poco meno di 24 ore all'attesissimo scontro diretto dell'Olimpico tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu che vale la vetta della classifica in Serie A.

Sono tre i dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro, con la formazione che è abbastanza delineata: in attacco ci sarà Lautaro Martinez, che sta bene, e farà coppia con Marcus Thuram. In difesa pronti Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Martinez.

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A destra il ballottaggio è tra Diouf e Luis Henrique: i due si giocano una maglia dal 1'. A centrocampo certi del posto Zielinski e Barella: il terzo posto se lo prenderà uno tra Curtis Jones e Sucic. La notizia è però a sinistra: Dimarco dopo i minuti con l'Udinese può partire dall'inizio, ma Carlos Augusto scalpita lo insidia seriamente. Ballottaggi apertissimi che verranno risolti all'ultimo.