Bastoni: “L’anno scorso facevamo fatica a vincere queste partite. Bravi noi a…”

"Sapevamo le difficoltà che andavamo a incontrare. Il Torino nonostante la classifica si è dimostrata una squadra ostica da affrontare. C'erano tante incognite, lo sapevamo. ma a differenza dell'anno scorso in cui queste partite facevamo fatica a vincerle e invece quest'anno riusciamo a uscirne. Abbiamo preparato in settimana tante cose per metterli in difficoltà, sono stati bravi a difendere. E siamo stati bravi noi a sbloccare il risultato e a riprenderla anche dopo il pareggio. Gol del Torino? In realtà non ho capito neanch'io cosa è successo. Dopo aver preso la palla di testa sono caduto e c'erano altri due compagni. Skriniar e Barella in terra. Non ho ancora rivisto l'azione, non so se ci sia stato un fallo. E' stato un gol un po' fortuito, sulle palle inattive sono molto forti. Sassuolo? Conosciamo le qualità del Sassuolo, ti prendono alti. Una squadra molto forte, che ha pareggiato a Napoli. Dobbiamo stare molto attenti, sappiamo l'importanza dei tre punti", ha dichiarato Alessandro Bastoni a Inter TV.