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Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, sarà presente all'addio alla Seleccion di Lionel Messi. D'accordo con l'Inter viaggerà per presenziare al grande evento, questo quanto emerge sulla sua presenza nella gara col Parma secondo TyC Sport:

Lautaro Martínez sarà l’ultimo giocatore straniero a rientrare all’Inter dopo la sosta per le Nazionali, durante la quale ha disputato le amichevoli contro Bolivia e Burkina Faso e giocherà la prossima contro il Benin con l’Argentina. Il Toro, che è appena diventato il terzo miglior marcatore della storia dell’Albiceleste con 42 gol, con ogni probabilità salterà la prossima partita dei nerazzurri.

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È noto che il capitano dell’Inter sia indispensabile per la sua squadra, ma dopo questa serie di impegni e alla vigilia di un’altra sequenza di sette partite in 21 giorni, Martínez potrebbe riposare. Inoltre, l’attaccante arriverebbe in Italia dopo un viaggio di 11.000 chilometri e a sole 48 ore dalla partita contro il Parma, circostanza che rende praticamente impossibile un suo impiego.

L’ex Racing avrà pochissimo tempo per allenarsi e preparare la partita che segnerà la ripresa della Serie A, dopo quello che sarà il suo ultimo incontro contro il Benin con la Nazionale, nella gara d’addio di Lionel Messi.Successivamente arriveranno le partite contro Bruges in Champions League, Bologna, Shakhtar ancora in Champions, Fiorentina, Venezia e il derby contro il Milan.

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D’altra parte, l’Inter rinuncerebbe al grande momento di forma del Toro: Lautaro viene da quattro gol nelle ultime quattro partite disputate con l’Argentina — contro Svizzera e Inghilterra al Mondiale e contro Bolivia e Burkina Faso — e da quattro reti nelle ultime cinque gare con l’Inter, con due doppiette contro Roma e Napoli. In questa finestra dedicata alle Nazionali, Martínez è salito al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia dell’Argentina, dietro Lionel Messi (125) e Gabriel Batistuta (55), con 42 gol in 86 presenze.