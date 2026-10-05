Boban ha esaltato le qualità di Sucic e allo stesso tempo ha messo in dubbio che la sua permanenza all'Inter sia vantaggiosa per il giocatore: "Sucic è un giocatore completo, straordinario, ha tanta classe e tanto coraggio, ha anche il gol. È evidente che non si sente a suo agio, Chivu non lo vede come merita, è il mio pensiero. Se continua così non so quanto senso abbia che Sucic rimanga nell'Inter, è una delle migliori mezzali al mondo". Ecco la replica su X di un match analyst che si occupa quotidianamente di Inter: CONTINUA A LEGGERE.