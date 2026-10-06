Il giovane talento dell’Eintracht Francoforte Niko Iličević è finito nel mirino di diversi pesi massimi del calcio europeo.

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Secondo quanto riportato da Sky DE, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Milan e Inter stanno seguendo con grande attenzione il trequartista di appena 15 anni.

L’Eintracht, però, si è già mosso per tutelarsi e ha legato Iličević al club con un accordo a lungo termine. Quando il mancino compirà 16 anni, alla fine di ottobre, il suo contratto dovrebbe trasformarsi in un contratto professionistico.

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A Francoforte lo considerano uno dei talenti più importanti del settore giovanile e vogliono offrirgli una prospettiva chiara. Il piano prevede di avvicinarlo nel breve periodo alle prime presenze ufficiali con la prima squadra, per dimostrargli che il suo percorso nel calcio dei grandi può iniziare proprio all’Eintracht.

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Iličević veste la maglia del club dal 2018, quando arrivò al Riederwald dal VfR Goldbach all’età di sette anni.

La sua crescita è stata rapidissima: a 13 anni ha debuttato con l’Under 17, un anno più tardi ha giocato la sua prima partita con l’Under 19.

Dal 2024, nelle due competizioni giovanili della DFB, il fantasista ha collezionato 35 presenze, 10 gol e 6 assist. Ha inoltre maturato esperienza nella Coppa di Germania giovanile e nella UEFA Youth League.

Nella scorsa stagione si è messo in evidenza anche contro avversari più grandi di lui.

Iličević possiede sia la cittadinanza tedesca sia quella croata e ha già giocato con le selezioni giovanili della Germania.

Durante la preparazione estiva si è allenato con la prima squadra dell’Eintracht e ora fa parte del gruppo allargato dei professionisti.

Nonostante la concorrenza proveniente da Spagna, Inghilterra e Italia, il club tedesco punta a trattenere il suo talento. Gli argomenti principali sono il contratto a lungo termine, l’imminente passaggio allo status di professionista e la prospettiva di arrivare presto all’esordio in Bundesliga.