Sky – La BD fa volare la sinistra all’Inter. E i numeri sono chiari

Bastoni e Dimarco sono gli assist man protagonisti nell'ultima gara di campionato (hanno ispirato Lautaro e Bonny) e non solo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Una metafora politica per raccontare due protagonisti assoluti dell'Inter di Cristian Chivu. "Gli exit poll, all'11esima giornata sono chiari anche se non definitivi e danno in avanti il partito del BD. La siglia di Bastoni-Dimarco, la sinistra come fascia italiana all'Inter e nell'Italia: italiani con apertira alla dimensione europea e con una visione di gioco non rigida ma efficacissima. Difendono, attaccano, segnano, ma soprattutto fanno assist soprattutto. Con la Lazio per esempio, ci sono loro dietro i gol di Lautaroe Bonny", spiega Matteo Barzaghi che ha parlato dei due giocatori nerazzurri in un suo servizio per Skysport24.

I numeri confermano e sono fatti acclarati il loro contributo all'Inter. Dimarco è primo nella classifica degli assist man in Italia, ne ha fatti 4 (il posto è condiviso con Holm, Nico Paz, Cambiaghi e Vandeputte) in 15 presenze e 1068 minuti giocati. Due i gol segnati.

Bastoni è a quota tre assist in campionato più uno in Champions League in 1105 minuti giocati e 13 presenze raccolte in questa prima parte di stagione. "Il difensore mostra sovrapposizioni e capacità di dialogare con il centro trovando per trovare consensi a volte anche spostandosi a destra. La sinistra dell'Inter vola in campo e alla ripresa arriva il derby, in palio le comunali", conclude il giornalista.

