Sky – La BD fa volare la sinistra all’Inter. E i numeri sono chiari

Bastoni e Dimarco sono gli assist man protagonisti nell'ultima gara di campionato (hanno ispirato Lautaro e Bonny) e non solo

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 21:28)

Una metafora politica per raccontare due protagonisti assoluti dell'Inter di Cristian Chivu. "Gli exit poll, all'11esima giornata sono chiari anche se non definitivi e danno in avanti il partito del BD. La siglia di Bastoni-Dimarco, la sinistra come fascia italiana all'Inter e nell'Italia: italiani con apertira alla dimensione europea e con una visione di gioco non rigida ma efficacissima. Difendono, attaccano, segnano, ma soprattutto fanno assist soprattutto. Con la Lazio per esempio, ci sono loro dietro i gol di Lautaroe Bonny", spiega Matteo Barzaghi che ha parlato dei due giocatori nerazzurri in un suo servizio per Skysport24.

I numeri confermano e sono fatti acclarati il loro contributo all'Inter. Dimarco è primo nella classifica degli assist man in Italia, ne ha fatti 4 (il posto è condiviso con Holm, Nico Paz, Cambiaghi e Vandeputte) in 15 presenze e 1068 minuti giocati. Due i gol segnati.

Bastoni è a quota tre assist in campionato più uno in Champions League in 1105 minuti giocati e 13 presenze raccolte in questa prima parte di stagione. "Il difensore mostra sovrapposizioni e capacità di dialogare con il centro trovando per trovare consensi a volte anche spostandosi a destra. La sinistra dell'Inter vola in campo e alla ripresa arriva il derby, in palio le comunali", conclude il giornalista.

(Fonte: SS24)