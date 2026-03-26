"Bravissimo nell'innescare Dimarco a sinistra e anche coi cambi di gioco con cui trova Barella . Le opzioni tattiche che dà Bastoni sono tanto. E poi c'è di fatto che Gattuso lo ha fatto sentire importante e speciale tanto da forzare il recupero". Così Veronica Baldaccini - inviata di Skysport a seguito della Nazionale - sull'impiego dal primo minuto del difensore nerazzurro nell'Italia che stasera affronta l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2026.

"Gattuso gli ha dato importanza. Bastoni arrivava da un momento complicato dopo quanto accaduto con Kalulu in Inter-Juve e c'era chi non lo voleva in Nazionale ma il ct è andato oltre l'opinione pubblica, quantomeno discutibile, e ha seguito le sue convinzioni e le sue certezze", ha aggiunto.