"Bravissimo nell'innescare Dimarco a sinistra e anche coi cambi di gioco con cui trova Barella. Le opzioni tattiche che dà Bastoni sono tanto. E poi c'è di fatto che Gattuso lo ha fatto sentire importante e speciale tanto da forzare il recupero". Così Veronica Baldaccini - inviata di Skysport a seguito della Nazionale - sull'impiego dal primo minuto del difensore nerazzurro nell'Italia che stasera affronta l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2026.
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fcinter1908 ultimora Sky – Bastoni, Gattuso lo ha fatto sentire importante. Arrivava da un momento complicato ma…
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Sky – Bastoni, Gattuso lo ha fatto sentire importante. Arrivava da un momento complicato ma…
Il canale satellitare ha commentato la presenza dal primo minuto del giocatore nerazzurro nella semifinale dei playoff dell'Italia e del suo recupero 'forzato'
"Gattuso gli ha dato importanza. Bastoni arrivava da un momento complicato dopo quanto accaduto con Kalulu in Inter-Juve e c'era chi non lo voleva in Nazionale ma il ct è andato oltre l'opinione pubblica, quantomeno discutibile, e ha seguito le sue convinzioni e le sue certezze", ha aggiunto.
(Fonte: SS24)
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