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Chalobah-Inter? Sabatini: “A Como sono furbi e Fabregas vuole insegnarci tutto ma…”

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L'Inter sembra aver intenzione di accelerare per Chalobah: il commento di Sabatini coinvolge anche il Como e Fabregas
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter sembra aver le idee chiare per quanto concerne il mercato e, specialmente in difesa, ha già individuato i due obiettivi principali. Per la corsia di destra c'è Anan Khalaili, per il quale i nerazzurri stanno iniziando a trattare con l'Union Saint Gilloise per trovare la quadra definitiva dopo aver incassato il sì del giocatore.

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Per la difesa, invece, la priorità sembra essere Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea anche se i Blues chiedono una cifra vicina ai 35 mln di euro. Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, commenta così la trattativa, dando una sua chiave di lettura in merito al passo indietro del Como, anch'esso interessato al difensore inglese:

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"Chalobah ora apre all'Inter e il Como fa la volpe e l'uva, la novella di Fedro. Quando arrivi lì, poi la volpe che non riesce ad arrampicarsi poi dice che l'uva mica tanto la voleva. A Como sono furbi, ora Chalobah che lo prende l'Inter, a Como dicono che Chalobah non lo volevano, fanno un po' così. Quel Fabregas vuole insegnarci tutto ma noi di Montecatini lo scopriamo Fabregas", commenta Sabatini con ironia.

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