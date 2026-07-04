L'Inter sembra aver le idee chiare per quanto concerne il mercato e, specialmente in difesa, ha già individuato i due obiettivi principali. Per la corsia di destra c'è Anan Khalaili , per il quale i nerazzurri stanno iniziando a trattare con l'Union Saint Gilloise per trovare la quadra definitiva dopo aver incassato il sì del giocatore.

"Chalobah ora apre all'Inter e il Como fa la volpe e l'uva, la novella di Fedro. Quando arrivi lì, poi la volpe che non riesce ad arrampicarsi poi dice che l'uva mica tanto la voleva. A Como sono furbi, ora Chalobah che lo prende l'Inter, a Como dicono che Chalobah non lo volevano, fanno un po' così. Quel Fabregas vuole insegnarci tutto ma noi di Montecatini lo scopriamo Fabregas", commenta Sabatini con ironia.