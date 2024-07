Il club granata avrebbe detto no ai giallorossi per l'ex nerazzurro e un altro ex interista potrebbe sbarcare tra i granata

Il quotidiano sportivo parla anche della Juventus che dà l'assalto ad Adeyemi e ha ottenuto il sì dell'esterno tedesco. E poi c'è spazio anche per il mercato del Torino con il club granata che avrebbe detto no alla Roma per Bellanova. E nonostante le smentite da parte del ds dell'Union Berlino il club di Cairo prova a chiudere per l'ex Inter Gosens.