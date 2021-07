Inter, per la destra testa a testa Bellerin-Zappacosta. Ma il preferito è un altro

Il primo obiettivo di mercato dei nerazzurri, come ribadito da Inzaghi, è un esterno che possa sostituire Hakimi

"A destra i nomi caldi rimangono tre: il preferito resta Dumfries del Psv e non passa giorno che dall'Olanda parlino del forte interesse dell'Inter, ma il giocatore costa almeno 20 milioni, troppi per l'attuale budget nerazzurro. Per questo rimane forte la candidatura di Bellerin, soprattutto se l'Arsenal aprirà a un prestito con diritto di riscatto (e non obbligo), con Zappacosta del Chelsea a chiudere l'attuale lista".