Benfica a Milano con fiducia e autostima. “Inter, occhio ai tre amici geniali”

"Quando vinci il Classico di Portogallo, la vita si semplifica. Il Benfica ha appena battuto il Porto per 1-0 e sta per planare su Milano con fiducia e autostima". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul Benfica, prossimo avversario dell'Inter a San Siro per la seconda giornata della fase a gironi di Champions.

"Il gol decisivo contro i Dragoni lo ha segnato, con un tiro “sporco” ma efficace, Angel Di Maria, juventino per un solo anno, nella stagione del Mondiale in Qatar. A Torino però conservano un bel ricordo delle giocate del Fideo , specie del gol capolavoro a Nantes. Di Maria non tramonta mai: assieme a Otamendi, difensore suo compagno al Benfica, è stato appena riconvocato dall’Argentina per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026, previste nella prossima sosta. Questo 35enne infinito, già benfiquista tra il 2007 e il 2010, rappresenta il valore aggiunto rispetto al Benfica eliminato dall’Inter nei quarti della scorsa stagione", sottolinea poi la Rosea che rimarca gli addii pesanti di Ramos (PSG), Grimaldo (Leverkusen) e del portiere Vlachodimos, andato al Nottingham e sostituito da Trubin.