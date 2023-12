Berenbruch a FCINTER1908: “Bicchiere mezzo vuoto, tante occasioni sprecate. Meritavamo di più”

Bicchiere mezzo vuoto per le tante occasioni sprecate. Altri 10' di partita forse avrebbero portato al gol, un peccato non vincere dopo questo secondo tempo. 5 pareggi? Un pochino pesa, ma per quello che abbiamo espresso in campo a livello mentale siamo andati oltre a questo pareggio. Oggi meritavamo di più. Sono contento di aiutare la squadra coi gol, speriamo di fare un gol vittoria, ma sono contento. Siamo una squadra giovane, giocare ogni tre giorni è tosto. Mentalmente è impegnativo, ma anche fisicamente. Ma siamo una squadra completa, con tanti cambi che potrebbero essere titolari, questa è una grossa fortuna.