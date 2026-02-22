FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bergomi: “Bodo? All’Inter do 45%”. De Grandis: “Di più”. Marchegiani: “Ma pure…”

ultimora

Bergomi: “Bodo? All’Inter do 45%”. De Grandis: “Di più”. Marchegiani: “Ma pure…”

Bergomi: “Bodo? All’Inter do 45%”. De Grandis: “Di più”. Marchegiani: “Ma pure…” - immagine 1
Quante possibilità hanno i nerazzurri di rimontare il 3-1 dell'andata col Bodo/Glimt? Ecco le risposte di Sky Calcio Club
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Martedì sera a San Siro l'Inter di Cristian Chivu proverà l'impresa contro il Bodo/Glimt in Champions League: ribaltare il 3-1 dell'andata e qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. Ma quante possibilità hanno i nerazzurri di rimontare? Ecco le risposte di Sky Calcio Club.

Inter
Getty

Bergomi: "All'Inter do un 45%.

De Grandis: "Io do un qualcosina in più".

Marchegiani: "55 pure".

Florenzi: "Tra le tre italiane l'Inter è quella che può ribaltare".

Leggi anche
Serie A, la Roma sfrutta l’occasione: 3-0 alla Cremonese, Napoli raggiunto e +4 sulla Juventus
Inter, ottava vittoria consecutiva e settimo clean sheet di fila contro il Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA