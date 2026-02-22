Martedì sera a San Siro l'Inter di Cristian Chivu proverà l'impresa contro il Bodo/Glimt in Champions League: ribaltare il 3-1 dell'andata e qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. Ma quante possibilità hanno i nerazzurri di rimontare? Ecco le risposte di Sky Calcio Club.
Bergomi: “Bodo? All’Inter do 45%”. De Grandis: “Di più”. Marchegiani: “Ma pure…”
Bergomi: "All'Inter do un 45%.
De Grandis: "Io do un qualcosina in più".
Marchegiani: "55 pure".
Florenzi: "Tra le tre italiane l'Inter è quella che può ribaltare".
