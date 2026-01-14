Condò: “Oggi la vera differenza tra Inter e Napoli è stata questa”

FC Inter 1908
A Sky Sport durante Calciomercato - L’Originale, Paolo Condò ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce
A Sky Sport durante Calciomercato - L’Originale, Paolo Condò ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce (qui le pagelle del direttore Mari).

“Domenica abbiamo visto una partita da Premier come Inter-Napoli, oggi abbiamo visto soffrire sia Napoli che Inter, ma grazie alla qualità superiore dei cambi i nerazzurri l’hanno portata a casa mentre il Napoli è rimasta sullo 0-0”, le parole del giornalista.

